Rat u Ukrajini - 1.299. dan. Ukrajina je izvela napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti RF. Ruske trupe su napale Dnjepar raketama, pogodile su Nikopoljski i Sineljnički okrug dronovima, artiljerijom i višecevnim raketnim sistemima.

Ukrajinski mediji su izvestili o seriji snažnih eksplozija u Kijevskoj oblasti tokom noći. Ruski sistemi PVO presreli su 80 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad regiona Ruske Federacije.