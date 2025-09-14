Rat - dan 1.299: Kamikaze u akciji; "Test za NATO"; Kijev gađao rusku rafineriju; Sabotaža u Rusiji FOTO/VIDEO
B92 pre 37 minuta
Rat u Ukrajini - 1.299. dan. Ukrajina je izvela napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti RF. Ruske trupe su napale Dnjepar raketama, pogodile su Nikopoljski i Sineljnički okrug dronovima, artiljerijom i višecevnim raketnim sistemima.
Ukrajinski mediji su izvestili o seriji snažnih eksplozija u Kijevskoj oblasti tokom noći. Ruski sistemi PVO presreli su 80 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad regiona Ruske Federacije.