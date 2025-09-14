"Postoji značajna šteta" Zelenski dobio loše vesti (video)

Alo pre 59 minuta
"Postoji značajna šteta" Zelenski dobio loše vesti (video)

Predsednik Ukrajine se oglasio na Telegramu

"Danas želim posebno da se zahvalim svim našim vojnicima koji nanose zaista značajne gubitke Rusiji. Gubitke na frontu. Gubitke u pograničnom području. Gubitke na samoj teritoriji Rusije zbog naših udara dugog dometa. Najefikasnije sankcije - sankcije koje najbrže deluju - su vatra na ruske rafinerije nafte, njihove terminale i skladišta nafte", rekao je predsednik Ukrajine. "One su značajno ograničile rusku naftnu industriju - a to značajno ograničava rat. Ruski
Zelenski: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja

RTV pre 44 minuta
Zelenski: Značajno smo oštetili najveću rusku naftnu luku

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Goru druga najveća rafinerija u Rusiji! Odjekivale eksplozije, ljudi u panici: Ukrajina napala silovito!

Blic pre 24 minuta
Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

RTS pre 24 minuta
Zelenski: "Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja"

Telegraf pre 34 minuta
Zelenski ubeđen: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

Večernje novosti pre 49 minuta
Pogođena jedna od najvećih rafinerija u Rusiji! (foto)

Alo pre 1 sat
UkrajinaRusijanafta

