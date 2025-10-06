250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Reuters)
Oni su pozvali holandsku vladu da zauzme čvršći stav o izraelskom ratu u Gazi.

Organizatori su procenili da se oko 250.000 ljudi pridružilo demonstracijama, što je potvrdila lokalna policija. Većina demonstranata nosila je crveno kako bi pokazala podršku simboličnoj „crvenoj liniji“ protiv izraelske opsade Gaze. „Marš crvene linije“ usledio je nakon sličnog masovnog protesta održanog u Hagu u maju i planiran je nedeljama pre nego što je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj plan za okončanje rata. Demonstranti svih uzrasta su se,
