Masovni marš podrške Palestini u Amsterdamu: Stotine hiljada u crvenom

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Stotine hiljada demonstranata marširalo je danas Amsterdamom, pozivajući holandsku vladu da zauzme oštriji stav prema izraelskom ratu u Gazi, a propalestinske demonstracije održane su i više drugih evropskih gradova, javljaju agencije.

Organizatori procenjuju da se demonstracijama u Amsterdamu pridružilo oko 250.000 ljudi, a slične su i procene lokalne policija, javio je Rojters. Većina demonstranata nosila je crveno da bi iskazala podršku simboličnoj „crvenoj liniji“ protiv izraelske opsade Gaze. BREAKING – More than 250K people in Amsterdam protested against genоcide and wore red in solidarity with Gaza today Israel has completely lost its support in Europe pic.twitter.com/EAi0x5jIIp — Global
