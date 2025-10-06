(Video, foto) masovne demonstracije: Stotine hiljada ljudi širom Evrope na protestima u znak podrške Gazi

Više stotina hiljada ljudi u više evropskih gradova protestovalo je danas u znak podrške Palestincima i Međunarodnoj "Sumud" flotili pomoći koja pokušava da stigne do Gaze, a istovremeno u Velikoj Britaniji i Parizu održani su protesti podrške izraelskim taocima.

Više od 250.000 demonstranata okupilo se u Amsterdamu tražeći od vlade Holandije oštriji stav prema Izraelu, a okupljenii su, obučeni mahom u crveno, marširali centralnim delom grada noseći palestinske zastave i simbole mira, preneo je AP. "Krvarenje mora da prestane. Nažalost, moramo da budemo ovde jer imamo slab režim koji se ne usuđuje da povuče crvenu liniju," rekla jedna od učesnica protesta. U Istanbulu, najmnogoljudnijem gradu Turske, demonstranti su