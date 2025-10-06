Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Blic pre 3 sata
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da ta zemlja podržava "svaku inicijativu" koja ima za cilj obezbeđivanje "samoopredeljenja" za palestinski narod.

U saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael, iransko ministarstvo navodi da je Teheran, koji podržava palestinski militantni pokret Hamas, "oduvek podržavao svaku inicijativu usmerenu na okončanje etničkog čišćenja, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Gazi i otvaranja puta za ostvarivanje prava palestinskog naroda na samoopredeljenje". Dodaje se da je Iran spreman da pomogne u pružanju pomoći Pojasu Gaze.
Politika pre 4 sati
Blic pre 3 sata