Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da ta zemlja podržava "svaku inicijativu" koja ima za cilj obezbeđivanje "samoopredeljenja" za palestinski narod.

U saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael, iransko ministarstvo navodi da je Teheran, koji podržava palestinski militantni pokret Hamas, "oduvek podržavao svaku inicijativu usmerenu na okončanje etničkog čišćenja, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Gazi i otvaranja puta za ostvarivanje prava palestinskog naroda na samoopredeljenje". Dodaje se da je Iran spreman da pomogne u pružanju pomoći Pojasu Gaze. U Egiptu se sutra, kako je najavljeno, održavaju