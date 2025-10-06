Iran: Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje

Politika
Iran spreman da pomogne u pružanju pomoći Pojasu Gaze

TEHERAN – Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da ta zemlja podržava „svaku inicijativu” koja ima za cilj obezbeđivanje „samoopredeljenja” za palestinski narod. U saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael, iransko ministarstvo navodi da je Teheran, koji podržava palestinski militantni pokret Hamas, „oduvek podržavao svaku inicijativu usmerenu na okončanje etničkog čišćenja, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Gazi i otvaranja puta za
Blic pre 54 minuta
