Jovanov optužio Đilasa da "lupeta i laže", tvrdi da nema dokaza za navode o plaćanju učesnika protesta po 50 evra

Euronews pre 2 sata  |  Autor: FoNet
Jovanov optužio Đilasa da "lupeta i laže", tvrdi da nema dokaza za navode o plaćanju učesnika protesta po 50 evra

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov ocenio je danas da predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas nije otkrio ništa i "nije ponudio nijedan dokaz" za navode da su učesnici protesta protiv blokada za dolazak bili plaćeni 50 evra.

Jovanov je, na društvenoj mreži X, ocenio da Đilas "lupeta i laže". "Ono što sigurno znamo, jer se sam pohvalio, jeste da je onaj blokader Janićijević dobio "900.000 evra za dan i po". Ako taj nikogović dobije toliko, koliko li tek dobijaju važniji od njega? Sa druge strane, Đilasova tarifa se zna - 619 miliona evra, što je sam prijavio kao prihod svojih firmi. Nije, doduše na dan, već za period dok je bio na vlasti i dok je 500.000 ljudi ostajalo bez posla i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ko se sve "znojio" na skupovima protiv blokada: Vučić čitao šta kaže BIA - građani ko je u izgubljenim spiskovima

Ko se sve "znojio" na skupovima protiv blokada: Vučić čitao šta kaže BIA - građani ko je u izgubljenim spiskovima

N1 Info pre 15 minuta
SSP: “Đilas tvrdi da SNS plaća učesnike protesta, naprednjaci odgovaraju uvredama”

SSP: “Đilas tvrdi da SNS plaća učesnike protesta, naprednjaci odgovaraju uvredama”

Serbian News Media pre 36 minuta
Đilas: Naknada za učešće na protestima protiv blokada iznosi 50 evra

Đilas: Naknada za učešće na protestima protiv blokada iznosi 50 evra

Moj Novi Sad pre 3 sata
Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Serbian News Media pre 5 sati
Brnabić nazvala Đilasa "kraljem korupcije" zbog navoda da je naknada za dolazak na Vučićev protest 50 evra

Brnabić nazvala Đilasa "kraljem korupcije" zbog navoda da je naknada za dolazak na Vučićev protest 50 evra

N1 Info pre 6 sati
Đilas tvrdi da je naknada za Vučićev protest 50 evra - Brnabić ga nazvala "kraljem korupcije"

Đilas tvrdi da je naknada za Vučićev protest 50 evra - Brnabić ga nazvala "kraljem korupcije"

Radio 021 pre 5 sati
Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasSSPSrpska napredna strankaSNSkorupcijaAna Brnabićprotestimilenko jovanov

Politika, najnovije vesti »

Vučić stigao u Osaku u višednevnu posetu Japanu

Vučić stigao u Osaku u višednevnu posetu Japanu

Danas pre 1 minut
"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu…

"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu korišćen CN gas

Blic pre 1 sat
Protestna šetnja u Novom Sadu: Studenti traže izbore (foto/video)

Protestna šetnja u Novom Sadu: Studenti traže izbore (foto/video)

Blic pre 1 sat
Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Danas pre 1 sat
Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Blic pre 1 sat