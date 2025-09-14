Jovanov optužio Đilasa da "lupeta i laže", tvrdi da nema dokaza za navode o plaćanju učesnika protesta po 50 evra

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov ocenio je danas da predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas nije otkrio ništa i "nije ponudio nijedan dokaz" za navode da su učesnici protesta protiv blokada za dolazak bili plaćeni 50 evra.

Jovanov je, na društvenoj mreži X, ocenio da Đilas "lupeta i laže". "Ono što sigurno znamo, jer se sam pohvalio, jeste da je onaj blokader Janićijević dobio "900.000 evra za dan i po". Ako taj nikogović dobije toliko, koliko li tek dobijaju važniji od njega? Sa druge strane, Đilasova tarifa se zna - 619 miliona evra, što je sam prijavio kao prihod svojih firmi. Nije, doduše na dan, već za period dok je bio na vlasti i dok je 500.000 ljudi ostajalo bez posla i