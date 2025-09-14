Đilas tvrdi da je naknada za Vučićev protest 50 evra - Brnabić ga nazvala "kraljem korupcije"

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Đilas tvrdi da je naknada za Vučićev protest 50 evra - Brnabić ga nazvala "kraljem korupcije"

Predsednica Skupštine Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov saopštili su da predsednik SSP Dragan Đilas "nije ponudio nijedan dokaz" za tvrdnju da se učesnicima protesta protiv blokada plaća po 50 evra.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks napisala da Đilas, koga je nazvala "kraljem korupcije", sada priča o "korumpiranosti i kupovini ljudi". "Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali 'gubitnicima tranzicije', dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep", dodala je Brnabić. Ponovila je tvrdnju da je Đilas sam "strpao u džep 619 miliona evra za 10
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Serbian News Media pre 26 minuta
Brnabić nazvala Đilasa "kraljem korupcije" zbog navoda da je naknada za dolazak na Vučićev protest 50 evra

Brnabić nazvala Đilasa "kraljem korupcije" zbog navoda da je naknada za dolazak na Vučićev protest 50 evra

N1 Info pre 1 sat
Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Beta pre 2 sata
Brnabić i Jovanov žestoko odgovorili Đilasu

Brnabić i Jovanov žestoko odgovorili Đilasu

Danas pre 2 sata
Dragan Đilas: 50 evra – naknada za dolazak na Vučićev skup

Dragan Đilas: 50 evra – naknada za dolazak na Vučićev skup

Glas Šumadije pre 2 sata
Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Radio sto plus pre 2 sata
Đilas tvrdi da se učesnicima protesta protiv blokada plaća 50 evra za dolazak

Đilas tvrdi da se učesnicima protesta protiv blokada plaća 50 evra za dolazak

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasSSPSNSkorupcijaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Mup: o skupovima protiv blokada: "u 125 mesta okupilo se 144.000 ljudi, najviše na Voždovcu"

Mup: o skupovima protiv blokada: "u 125 mesta okupilo se 144.000 ljudi, najviše na Voždovcu"

Blic pre 56 minuta
Pogledajte kako je RTS izveštavao o studentskim protestima 1996. godine i zapitajte se koliko smo odmakli posle 30 godina VIDEO…

Pogledajte kako je RTS izveštavao o studentskim protestima 1996. godine i zapitajte se koliko smo odmakli posle 30 godina VIDEO

Nova pre 22 minuta
Barduani: Bezbednosna situacija širom Kosova mirna, ali "podložna iznenadnim porastima tenzija“

Barduani: Bezbednosna situacija širom Kosova mirna, ali "podložna iznenadnim porastima tenzija“

NIN pre 6 minuta
Načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović uoči vojne parade: Ne želimo da učestvujemo u političkoj areni i igrama, već da…

Načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović uoči vojne parade: Ne želimo da učestvujemo u političkoj areni i igrama, već da stanemo sa strane

Pravda pre 57 minuta
Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Brnabić i Jovanov o Đilasovim tvrdnjama: Nema dokaza, optužuju za ono što sami rade

Serbian News Media pre 26 minuta