Đilas tvrdi da je naknada za Vučićev protest 50 evra - Brnabić ga nazvala "kraljem korupcije"

Predsednica Skupštine Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov saopštili su da predsednik SSP Dragan Đilas "nije ponudio nijedan dokaz" za tvrdnju da se učesnicima protesta protiv blokada plaća po 50 evra.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks napisala da Đilas, koga je nazvala "kraljem korupcije", sada priča o "korumpiranosti i kupovini ljudi". "Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali 'gubitnicima tranzicije', dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep", dodala je Brnabić. Ponovila je tvrdnju da je Đilas sam "strpao u džep 619 miliona evra za 10