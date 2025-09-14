RHMZ izdao nekoliko hitnih upozorenja: Nevreme zahvata više regiona Srbije, na udaru i Beograd

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
RHMZ izdao nekoliko hitnih upozorenja: Nevreme zahvata više regiona Srbije, na udaru i Beograd

Jako nevreme, praćeno pljuskovima i grmljavinoim pogodilo je ovog popodneva Beograd i okolne opštine.

Nevreme u glavnom gradu Srbije počelo je oko 18.30 sati. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove i jak olujni vetar za područje Beograda nešto pre 18 sati. "Jaka konvektivna oblačnost na području Beograda u narednih sat do dva uslovljavaće jake pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova", objavljeno je na sajtu RHMZ. Prethodno je RHMZ izdao više hitnih upozorenja
