RHMZ izdao hitna upozorenja za intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar širom Srbije, uključujući Beograd i okolinu

pre 1 sat
Snažno nevreme sa obilnim padavinama, grmljavinom i olujnim vetrovima zahvata Srbiju, sa posebnim upozorenjima za Beograd i druge regione.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenja za celu Srbiju zbog nestabilnog vremena sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim vetrom. Hitna upozorenja za pojedine lokacije biće izdavana sat do dva unapred. N1 Info Blic N1 Info Nova

Nevreme je zahvatilo Nišavski, Mačvanski i Kolubarski okrug, a sada se premešta ka Šumadiji, Beogradu i Banatu. Za Beograd je izdato posebno hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grad i jak olujni vetar, koji će trajati sat do dva. Nedeljnik N1 Info Telegraf Euronews Sputnik Novi magazin

Naoblačenje sa severozapada zahvatilo je severne, zapadne i jugozapadne krajeve ujutro i pre podne, a do kraja dana proširiće se na ostale delove Srbije. Vetar u košavskom području biće umeren i jak jugoistočni, a kasnije će slabiti i skretati na severozapadni. Mondo Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuju se pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva, uz savete za oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama zbog biometeorološke situacije. Temperatura će se kretati od oko 13 do 30 stepeni, u zavisnosti od regiona. Radio 021 Nova Moj Novi Sad

Šumadija Banat RHMZ Vremenska prognoza

