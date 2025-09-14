Prkosne časne sestre: Beg iz staračkog doma i povratak u njihov napušteni samostan

BBC Sestra Rita (levo), sestra Regina (u sredini) i sestra Bernadet su 2023. protiv njihove volje odvedene u dom za stare Tri austrijske časne sestre starije od 80 godina pobegle su iz staračkog doma u kojem su bile smeštene i vratile se u njihov nekadašnji samostan.

Sestre Bernadet (88), Regina (86) i Rita (82) su poslednje tri sestre koje su živele u samostanu u zamku Goldenštajnu, nedaleko od Salcburga u Austriji. Povratak u samostan omogućile su im bivše učenice uz pomoć bravara. Crkvene vlasti nisu zadovoljne, ali časne sestre jesu. „Presrećna sam što sam kod kuće“, kaže sestra Rita. „U domu za stare sam stalno bila nostalgična. „Mnogo sam srećna i zahvalna što sam se vratila“. Tri sestre tvrde da su u decembru 2023.