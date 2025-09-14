Oglasila se Venecuela: Američki razarač presreo, okupirao i ukrcao se na naš brod

Vlada Venecuele je danas saopštila da je američki razarač juče presreo, ukrcao se i osam sati okupirao venecuelanski brod za lov na tunele u vodama ekonomske zone ove latinoameričke zemlje.

U saopštenju koje je pročitao ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil, vlada je navela da je napad na brod bio nezakonit i neprijateljski, da je posadu činilo devet „skromnih“ ribara i da je brod „bezopasan“. Tenzije rastu Venecuelanska vlada je identifikovala američki brod kao USS Džejson Danam (DDG-109), „opremljen moćnim krstarećim raketama i visoko specijalizovanim marincima“. Vlada je zahtevala da Sjedinjene Države odmah prekinu takve akcije koje