Oglasila se Venecuela: Američki razarač presreo, okupirao i ukrcao se na naš brod

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Vlada Venecuele je danas saopštila da je američki razarač juče presreo, ukrcao se i osam sati okupirao venecuelanski brod za lov na tunele u vodama ekonomske zone ove latinoameričke zemlje.

U saopštenju koje je pročitao ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil, vlada je navela da je napad na brod bio nezakonit i neprijateljski, da je posadu činilo devet „skromnih“ ribara i da je brod „bezopasan“. Tenzije rastu Venecuelanska vlada je identifikovala američki brod kao USS Džejson Danam (DDG-109), „opremljen moćnim krstarećim raketama i visoko specijalizovanim marincima“. Vlada je zahtevala da Sjedinjene Države odmah prekinu takve akcije koje
Blic pre 4 sati
