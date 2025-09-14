Rastu tenzije: Venecuela: Trupe SAD okupirale ribarski brod u ekonomskoj zoni

Venecuelanska vlada saopštila je danas da su američke trupe razaračem presrele, a zatim se ukrcale i okupirale venecuelanski brod za lov tune na osam sati u vodama Specijalne ekonomske zone te južnoameričke zemlje.

Venecuelanski ministar spoljnih poslova Ivan Hil rekao je da su se američke trupe u petak ukrcale na brod na ilegalan i neprijateljski način, a da je posadu činilo devet "skromnih ribara", kao i da brod nije predstavljao opasnost, prenosi Rojters. Venecuelanska vlada je identifikovala američki brod kao USS Džejson Danam (DDG-109), "opremljen moćnim krstarećim raketama i kojim upravljaju visokospecijalizovani marinci", a Karakas je zahtevao od SAD da odmah prestanu