"Radikalna levica sprečava ozdravljenje američke nacije" Tramp govorio o ubistvu Čarlija Kirka i polarizaciji u SAD

- Voleo bih da vidim da se zemlja oporavi. Ali suočavamo se s grupom radikalnih levičarskih fanatika koji ne igraju pošteno i nikada nisu - rekao je Tramp u intervjuu za NBC news. Donald Tramp je u intervjuu poručio i da se levici ne dopadaju aktuelna dešavanja u Sjedinjenim Državama jer on i njegova administracija "beleže velike pobede". Ubistvo Čarlija Kirka izazvalo je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u Sjedinjenim Državama. Guverner