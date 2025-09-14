Epizodni slučaj ili tendencija: Kremlj prokomentarisao ubistvo Čarlija Kirka

Epizodni slučaj ili tendencija: Kremlj prokomentarisao ubistvo Čarlija Kirka

Američko društvo je sada izuzetno polarizovano, izjavio je portparol predsednika RF Dmitrij Peskov, komentarišući ubistvo u SAD konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka

Ubistvo Kirka izazvalo je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u Sjedinjenim Državama. Guverner Jute, republikanac Spenser Koks, pozvao je na veću toleranciju i prestanak međusobnog optuživanja. Za ubistvo Kirka osumnjičen je Tajler Robinson (22) iz američke savezne države Juta. Istraga o njegovim motivima je u toku.
