Američko društvo je sada izuzetno polarizovano, izjavio je portparol predsednika RF Dmitrij Peskov, komentarišući ubistvo u SAD konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka

Ubistvo Kirka izazvalo je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u Sjedinjenim Državama. Guverner Jute, republikanac Spenser Koks, pozvao je na veću toleranciju i prestanak međusobnog optuživanja. Za ubistvo Kirka osumnjičen je Tajler Robinson (22) iz američke savezne države Juta. Istraga o njegovim motivima je u toku.