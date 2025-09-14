Crvena zvezda - Železničar, uživo: Ponovo Katai, 2:0 za šampiona na Marakani

Crvena zvezda dočekuje Železničar iz Pančeva od 17 sati u osmom kolu Superlige.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Rutinski je iskoristio Zvezdin kapiten situaciju "jedan na jedan" sa golmanom Popovićem, pogodio mrežu šutem po zemlji, ali je arbitar Danilo Nikolić poništio taj pogodak zbog ofsajda. U VAR sobi je Stanko Ostraćanin analizirao tu situaciju sa Milanom Minićem i utvrđeno je da jeste bila nedozvoljena pozicija. Dobra procena pomoćnog arbitra Miloša Simovića. Aleksandar Katai sada je iskoristio jedanesterac, iako