Studenti PMF-a objavili da je policija u Novom Sadu koristila opasan gas CN

N1 Info pre 56 minuta  |  Beta
Studenti PMF-a objavili da je policija u Novom Sadu koristila opasan gas CN

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu su objavili da je nezavisna laboratorijska analiza pokazala da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila opasan gas CN protiv studenata, profesora i građana, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva.

Studenti u blokadi PMF-a su na društvenim mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili da je policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone). A post shared by Studenti PMF-a u Novom Sadu (@blokadapmf) Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost, zbog čega je u skoro svim državama izbačen iz upotrebe. Prvi put je sintetisan 1871. u
