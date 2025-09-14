Đurić: Naš strateški cilj ostaje članstvo u EU, politički uslovi kod građana izazivaju razočarenje

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da strateški cilj Srbije "ostaje članstvo u Evropskoj uniji (EU)", ali i da "istovremeno razvija partnerstva sa državama BRIKS-a i Amerikom, Rusijom i drugim akterima".

"Vojna neutralnost i otvorenost za saradnju omogućavaju nam da uravnotežimo odnose Istoka i Zapada, da diversifikujemo ekonomske veze i da korstimo svoj geostrateški položaj za izgradnju mostova", rekao je Đurić u intervjuu za list Politika. On je ukazao da "svet postaje sve više multipolaran i Srbija to vidi kao priliku, a ne pretnju". Govoreći o odnosu građana Srbije prema pristupanju EU, on je naveo da "sporiji tempo proširenja i politički uslovi, posebno u vezi