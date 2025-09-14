Zvezda ubedljiva protiv Železničara, TSC savladao Mladost u Super ligi

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Železničar iz Pančeva sa 7:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije, čime je obeležen 62. rođendan stadiona "Rajko Mitić".

Zvezda je utakmicu otvorila het-trikom Aleksandra Kataija, koji je golove postigao u trećem, 19. (penal) i 40. minutu. Do kraja prvog poluvremena gol za domaći klub postigao je Mirko Ivanić u 43. minutu, čime je stigao do 99. pogotka u dresu crveno-belih. Železničar je smanjio rezultat u 63. minutu pogotkom Silvestera Džaspera. Zvezda je u nastavku postigla još tri gola, a u strelce su se upisali Nemanja Radonjić u 71, Tomas Handel, koji je na debiju za crveno-bele