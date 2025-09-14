Završeno asfaltiranje ulica Mikole Kočiša u Novom Sadu i Janka Čmelika u Kisaču

Novi Sad - Završeni su radovi na asfaltiranju ulica Mikole Kočiša u Novom Sadu i Janka Čmelika u Kisaču, dok se još uvek radi u Braće Bošnjak u Futogu.

Dok ekipe JKP „Put“ u Mikole Kočiša i Janka Čmelika uređuju bankine, u Futogu se izvode završni radovi asfaltiranja 970 metara ulice Braće Bošnjak, na deonici od Novosadske ulice do Ulice cara Lazara. Okako navode u tom preduzeću, oekivan završetak radova je do 30. septembra. U okviru tekućeg održavanja saobraćajnica, u toku su pripreme za asfaltiranje druge faze u Zlatarićevoj ulici u Petrovaradinu, a na spoju Nove 6 i ulice Milene Pavlović Barili se uređuju
