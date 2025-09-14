Upad ruskih dronova nije slučajnost

Politika pre 52 minuta
Upad ruskih dronova nije slučajnost

Predsednik Ukrajine naglasio da Moskva mora da oseti posledice svojih postupaka

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je u subotu ruski dron ponovo ušao na teritoriju NATO-a i poručio da odgovor na takve provokacije moraju biti sankcije i zajednički odbrambeni sistem, kakav je Kijev već predložio saveznicima. Zelenski je naveo da su ruski dronovi tokom celog dana bili prisutni u različitim regionima Ukrajine dok je beloruski vazdušni prostor korišćen kako bi letelice ušle u Ukrajinu u pravcu Volina, koji se graniči sa Poljskom.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Napad dronovima na rusku rafineriju: Gori postrojenje kod Sankt Peterburga

uživo RAT U UKRAJINI Napad dronovima na rusku rafineriju: Gori postrojenje kod Sankt Peterburga

Euronews pre 7 minuta
Zelenski: Rusija očigledno širi rat, zbog toga mora da oseti posledice Zapada

Zelenski: Rusija očigledno širi rat, zbog toga mora da oseti posledice Zapada

Kurir pre 1 sat
"To ne može biti slučajnost": Oglasio se Zelenski o upadu ruskih dronova na teritoriju NATO: Nema beznačajnih vojnih pretnji

"To ne može biti slučajnost": Oglasio se Zelenski o upadu ruskih dronova na teritoriju NATO: Nema beznačajnih vojnih pretnji

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaPoljskaKijevDronVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Talas otpuštanja i pretnji zbog objava koje navodno slave ubistvo Čarlija Kirka

Talas otpuštanja i pretnji zbog objava koje navodno slave ubistvo Čarlija Kirka

RTV pre 27 minuta
Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet

Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet

BBC News pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Pogođena rafinerija Kiriš u Lenjingradskoj oblasti; Rubio: Nejasno da li je Rusija ciljala Poljsku

UKRAJINSKA KRIZA: Pogođena rafinerija Kiriš u Lenjingradskoj oblasti; Rubio: Nejasno da li je Rusija ciljala Poljsku

RTV pre 42 minuta
Misteriozni nestanak tri devojčice: Posle nastave u školi gubi im se svaki trag, policija moli građane za pomoć

Misteriozni nestanak tri devojčice: Posle nastave u školi gubi im se svaki trag, policija moli građane za pomoć

Blic pre 7 minuta
Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet

Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet

Danas pre 7 minuta