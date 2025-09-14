Upad ruskih dronova nije slučajnost

Predsednik Ukrajine naglasio da Moskva mora da oseti posledice svojih postupaka

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je u subotu ruski dron ponovo ušao na teritoriju NATO-a i poručio da odgovor na takve provokacije moraju biti sankcije i zajednički odbrambeni sistem, kakav je Kijev već predložio saveznicima. Zelenski je naveo da su ruski dronovi tokom celog dana bili prisutni u različitim regionima Ukrajine dok je beloruski vazdušni prostor korišćen kako bi letelice ušle u Ukrajinu u pravcu Volina, koji se graniči sa Poljskom.