Milivojević (DS): Režim skupovima protiv blokada pokušao da stvori sliku masovnosti

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da se u najvećem broju gradova na skupovima protiv blokada "pojavljuje svega stotinak pristalica".

"To jasno pokazuje da SNS više ne može da mobiliše ni ono malo što je ostalo od njihove nekada masovne klijentelističke mreže", ocenio je Milivojević u saopštenju. Prema njegovim rečima, sinoć je "slobodarska Srbija još jednom potvrdila potpuni krah politike Aleksandra Vučića i njegove mafijaške vlasti". "SNS je uspela da na ulice izvede svega nekoliko hiljada pasivnih i na silu dovedenih statista, dok su u mnogim mestima građani željni slobode i normalnog života