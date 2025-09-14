Protest građana i skup koji je organizovala vlast protekli bez incidenata

Ritam grada Kg pre 6 sati
Protest građana i skup koji je organizovala vlast protekli bez incidenata

Pristalice režima i građani, koje je na protest Protest koji su organizovali Ujedinje zborovi, „Dva smo sveta različita“, održan je tokom popodneva i večeri.

Skup je počeo kod spomenika dr Jovanu Ristiću u 17.30 časova. Istovremeno je Srpska napredna stranka okupljala pristalice ispred Mesne zajednice Bresnica. Do susreta dve grupe građana nije doošlo jer je bilo vidljivo prisustvo velikog broja policajaca. Građani okupljeni oko Ujedinjenih zborova izveli su performans „dezinfikovanja ulice“ kojom su prošli učesnici protesta protiv blokada krećući se ka nadvožnjaku, gde ih je sačekao kordon žandarmerije koji im nije
Otvori na ritamgrada.rs

Povezane vesti »

Dva skupa u Kragujevcu – jedan organizovala SNS, drugi Zborovi

Dva skupa u Kragujevcu – jedan organizovala SNS, drugi Zborovi

Pressek pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankažandarmerija

Regioni, najnovije vesti »

Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 47 minuta
Dva skupa u Kragujevcu – jedan organizovala SNS, drugi Zborovi

Dva skupa u Kragujevcu – jedan organizovala SNS, drugi Zborovi

Pressek pre 32 minuta
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA NEDELjU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA NEDELjU

Gradski portal 018 pre 7 minuta
Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 14.09.2025

Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 14.09.2025

Gradski portal 018 pre 7 minuta
Nikola Dašić: Kragujevac poručuje – dosta je blokada

Nikola Dašić: Kragujevac poručuje – dosta je blokada

Glas Šumadije pre 27 minuta