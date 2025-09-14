Vreme nestabilno – kiša, pljuskovi i olujni vetar

RTS pre 1 sat
Vreme nestabilno – kiša, pljuskovi i olujni vetar

Nestabilno vreme u Srbiji. Oblaci, kiša, pljuskovi sa grmljavinom zahvataju veći deo zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

Naoblačenje sa severozapada, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve, do kraja dana proširuje se i na ostale. Izraženiji pljuskovi posle podne i uveče, kada je moguća veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
