Vremeplov: Napoleon I ušao u Moskvu

14. septembar
NOVI SAD - Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I ušao je u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, sprečivši zimovanje i snabdevanje njegovih trupa. Francuske trupe će ubrzo početi povlačenje pošto im je bilo onemogućeno svako snabdevanje. Iz Rusije se na kraju povuklo svega nekoliko desetina hiljada vojnika, iako je Napoleon u pohod na Rusiju krenuo s vojskom od oko 600.000 vojnika.

Danas je nedelja, 14. septembar, 257. dan 2025. Do kraja godine ima 108 dana. 1262 - Snage kastiljanskog kralja Alfonsa X Učenog zauzele su luku Kadis na obali Atlantskog okeana, okončavši petovekovnu mavarsku okupaciju grada. 1321 - Umro je italijanski pisac i mislilac Dante Aligijeri, najveći italijanski pesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je 1302. doživotno proteran iz rodne Firence. Odbio je da se vrati u Firencu i
Vučić na Banjici već prebrojao koliko je ljudi na skupovima

Šta je poručeno sa protesta Društvenog fronta „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ (FOTO; VIDEO)

„Aco Srbine“ naspram „lopovi“ i „ćaci policija“: U Zrenjaninu građani sačekali povorku skupa protiv blokada (FOTO)…

Kako su „zaboravljeni“ Mali, Brnabić, Kojić, Nedić…

