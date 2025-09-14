Protest u Novom Sadu: “Kampus nije policijska stanica”

Protest u Novom Sadu: “Kampus nije policijska stanica”

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad pozvala je studente i zaposlene na fakultetima na protest pod nazivom “Kampus nije policijska stanica”.

Protest će biti održan u ponedeljak, 15. septembra kod fontane ispred Pravnog fakulteta u kampusu Novosadskog univerziteta, a početak je u 11.52. Pozvali su nastavnike, istraživače, studente i zaposlene da zajedno stanu u odbranu Novosadskog univerziteta. "Kampus nije policijska stanica – on pripada znanju, slobodi i akademskoj zajednici. Pokažimo zajedništvo!", navode u pozivu. Poziv na protest usledio je nakon što je policija 26. avgusta ušla u Filozofski
