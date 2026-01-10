Vreme danas: Oblačno i hladno, ujutro sa mrazem, lokalno od 10 do 15 centimetara novog snega

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Vreme danas: Oblačno i hladno, ujutro sa mrazem, lokalno od 10 do 15 centimetara novog snega

Vremenska prognoza za subotu, 10. januar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu. U toku dana na severu će biti uglavnom suvo – tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima. U predelima
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

To što je danas temperatura iznad nule, ne treba da uopšte da nas raduje! Udružiće će ove 2 pojave, a onda tek nastaje haos…

To što je danas temperatura iznad nule, ne treba da uopšte da nas raduje! Udružiće će ove 2 pojave, a onda tek nastaje haos, meteorolog objasnio

Blic pre 29 minuta
Meteorolog upozorava na izuzetnu vremensku pojavu: Spremite se na vreme, ovog datuma će biti najopasnije

Meteorolog upozorava na izuzetnu vremensku pojavu: Spremite se na vreme, ovog datuma će biti najopasnije

Dnevnik pre 2 sata
RHMZ upozorava: Poledica i novi sneg prave haos na putevima – oprez danas i narednih dana

RHMZ upozorava: Poledica i novi sneg prave haos na putevima – oprez danas i narednih dana

Moj Novi Sad pre 3 sata
Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom

Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom

Ozon pre 3 sata
Vremenska prognoza za Srbiju otkriva da od ovog datuma više neće biti minusa i snega, a do tada još 15 cm snega

Vremenska prognoza za Srbiju otkriva da od ovog datuma više neće biti minusa i snega, a do tada još 15 cm snega

Nova pre 3 sata
RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine do nedelje ujutru

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine do nedelje ujutru

Newsmax Balkans pre 3 sata
U Novom Sadu danas hladno i oblačno: Ceo dan temperatura u minusu

U Novom Sadu danas hladno i oblačno: Ceo dan temperatura u minusu

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognozasrbijavestibeograddruštvo

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine

N1 Info pre 39 minuta
Monarhisti: Sneg nije čudo, ali je čudo koliko je vlast nesposobna, kazniti odgovorne

Monarhisti: Sneg nije čudo, ali je čudo koliko je vlast nesposobna, kazniti odgovorne

Beta pre 10 minuta
Premijer naložio da se združenim snagama, pa i žandarmerijom, pomogne ljudima u nevremenu

Premijer naložio da se združenim snagama, pa i žandarmerijom, pomogne ljudima u nevremenu

Beta pre 35 minuta
Demonstracije u Iranu ne jenjavaju uprkos represivnom odgovoru, poginulo 65 osoba

Demonstracije u Iranu ne jenjavaju uprkos represivnom odgovoru, poginulo 65 osoba

Beta pre 30 minuta
Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Beta pre 15 minuta