Mančester je opet svetlo plav: Siti ubedljiv protiv Junajteda

Sport klub pre 10 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Mančester je opet svetlo plav: Siti ubedljiv protiv Junajteda

Fudbaleri Sitija slavili su ubedljivu pobedu nad Junajtedom u 197. mančesterskom derbiju.

Utakmica na Etihadu završena je rezultatom 3:0. Mrežu Crvenih đavola prvi je zatresao Fil Foden, a onda je dva puta pogodio Erling Holand. Oba engleska velikana nisu dobro započeli sezonu. Siti je pre ovog duela osvojio samo tri od mogućih devet bodova što je najgori početak sezone za Pepa Gvardiolu ikada kao trenera. Junajted je u prva tri kola osvojio bod više, imao je po jedan poraz, remi i pobedu, koju je ostvario u samom finišu prethodnog premijerligaškog
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dva gola Halanda u derbiju Mančestera (video)

Dva gola Halanda u derbiju Mančestera (video)

Sportski žurnal pre 40 minuta
Lalatović neuspešan u Bačkoj Topoli: Petrović presudio Mladosti u završnici!

Lalatović neuspešan u Bačkoj Topoli: Petrović presudio Mladosti u završnici!

Telegraf pre 40 minuta
Dva pogotka Halanda u pobedi Sitija nad Junajtedom u Premijer ligi

Dva pogotka Halanda u pobedi Sitija nad Junajtedom u Premijer ligi

Radio sto plus pre 1 sat
4×4: Zaboravite na „Fergi tajm“, Liverpul piše novu istoriju

4×4: Zaboravite na „Fergi tajm“, Liverpul piše novu istoriju

Sport klub pre 1 sat
U Bačkoj Topoli lakše se diše: Stamenković ne može sve

U Bačkoj Topoli lakše se diše: Stamenković ne može sve

Sport klub pre 1 sat
Haland vlada mančesterom: Siti u gradskom derbiju lako izašao na kraj sa Junajtedom

Haland vlada mančesterom: Siti u gradskom derbiju lako izašao na kraj sa Junajtedom

Kurir pre 1 sat
Siti razbio nemoćni Junajted u derbiju

Siti razbio nemoćni Junajted u derbiju

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPlavEngleskaEtihadManchester unitedmanchester citypremier league

Sport, najnovije vesti »

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Danas pre 1 sat
Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Danas pre 20 minuta
Ovacije za šampiona: Novak umesto na finalu Evrobasketa u drugom delu Evrope (VIDEO)

Ovacije za šampiona: Novak umesto na finalu Evrobasketa u drugom delu Evrope (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Zvezda dala 7 golova pred derbi: Het-trik Kataija, strelac i novajlija Handel

Zvezda dala 7 golova pred derbi: Het-trik Kataija, strelac i novajlija Handel

Danas pre 1 sat
Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Danas pre 2 sata