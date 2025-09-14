Kao vino: Milan pobedio Bolonju, Modrić postigao gol nakon što je napunio 40 godina: Pavlović igrao poluvreme

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Kao vino: Milan pobedio Bolonju, Modrić postigao gol nakon što je napunio 40 godina: Pavlović igrao poluvreme

Fudbaleri Milana su slavili u trećem kolu Serije A, pošto su na svom terenu minimalnim rezultatom bili bolji od Bolonje i to golom Luke Modrića, koji je tako upisao prvi pogodak otkako je stigao na San Siro, ali i otkako je napunio 40 godina pre nekog vremena.

Loše je krenuo Milan svoju sezonu, pošto je poražen od Kremonezea u prvom kolu sa 2:1, ali su potom dobili Leće, pa sada i Bolonju i vratili su se u sam vrh tabele u prvenstvu na Apeninima. S druge strane, Bolonja je upisala drugi poraz u tri odigrana meča. Jedini gol na ovom meču je viđen u 61. minutu, kada je Salemakers asistirao Luki Modriću, koji je postigao gol. Verovatno ni sam Luka nije mogao da poželi bolji momenat za svoj prvi gol u novom klubu. Kada je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Liverpul slomio Barnli golom Salaha iz penala u 90+5!

(VIDEO) Liverpul slomio Barnli golom Salaha iz penala u 90+5!

Sport klub pre 28 minuta
Milan pobedio Bolonju, prvi gol Modrića u novom klubu

Milan pobedio Bolonju, prvi gol Modrića u novom klubu

Radio sto plus pre 1 sat
Dva gola Halanda u derbiju Mančestera (video)

Dva gola Halanda u derbiju Mančestera (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Matićev sasuolo slavio: Var bio na strani domaćina!

Matićev sasuolo slavio: Var bio na strani domaćina!

Hot sport pre 2 sata
Nemanja Matić i Sasuolo srušili Lacio pred rimski derbi!

Nemanja Matić i Sasuolo srušili Lacio pred rimski derbi!

Telegraf pre 3 sata
Mančester je opet svetlo plav: Siti ubedljiv protiv Junajteda

Mančester je opet svetlo plav: Siti ubedljiv protiv Junajteda

Sport klub pre 3 sata
Lalatović neuspešan u Bačkoj Topoli: Petrović presudio Mladosti u završnici!

Lalatović neuspešan u Bačkoj Topoli: Petrović presudio Mladosti u završnici!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBolonjaluka modrićStrahinja pavlovicserija a

Sport, najnovije vesti »

Kako su srpski strelci danas prošli na Svetskom kupu?

Kako su srpski strelci danas prošli na Svetskom kupu?

Sportske.net pre 3 minuta
Poznato i na kom mestu su košarkaši Srbije završili Evrobasket

Poznato i na kom mestu su košarkaši Srbije završili Evrobasket

Danas pre 58 minuta
Prekinuta poslednja etapa zbog protesta, Vingegor pobednik Vuelte

Prekinuta poslednja etapa zbog protesta, Vingegor pobednik Vuelte

Danas pre 13 minuta
Šta su suve oluje i kakve veze imaju sa šumskim požarima?

Šta su suve oluje i kakve veze imaju sa šumskim požarima?

Danas pre 23 minuta
Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Danas pre 1 sat