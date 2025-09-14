Kao vino: Milan pobedio Bolonju, Modrić postigao gol nakon što je napunio 40 godina: Pavlović igrao poluvreme

Fudbaleri Milana su slavili u trećem kolu Serije A, pošto su na svom terenu minimalnim rezultatom bili bolji od Bolonje i to golom Luke Modrića, koji je tako upisao prvi pogodak otkako je stigao na San Siro, ali i otkako je napunio 40 godina pre nekog vremena.

Loše je krenuo Milan svoju sezonu, pošto je poražen od Kremonezea u prvom kolu sa 2:1, ali su potom dobili Leće, pa sada i Bolonju i vratili su se u sam vrh tabele u prvenstvu na Apeninima. S druge strane, Bolonja je upisala drugi poraz u tri odigrana meča. Jedini gol na ovom meču je viđen u 61. minutu, kada je Salemakers asistirao Luki Modriću, koji je postigao gol. Verovatno ni sam Luka nije mogao da poželi bolji momenat za svoj prvi gol u novom klubu. Kada je