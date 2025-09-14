"Admiral Golovko" pogodio „cirkonom“ metu hipersoničnim avionom /video/

Sputnik pre 3 sata
"Admiral Golovko" pogodio „cirkonom“ metu hipersoničnim avionom /video/

Posada fregate „Admiral Golovko“, ruske Severne flote, uništio je hiperzvučnom raketom „cirkon“ uslovnog protivnika u Barencovom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dodaje se da su gađanja izvedena u okviru vežbi „Zapad-2025“. Prema podacima operativne kontrole, cilj je uništen direktnim pogotkom. U ministarstvu su takođe naglasili da je područje u kojem su izvođena gađanja privremeno zatvoreno za civilna plovila.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

(Video) Gori druga najveća rafinerija u Rusiji! Odjekivale eksplozije, ljudi u panici: Ukrajina napala silovito!

(Video) Gori druga najveća rafinerija u Rusiji! Odjekivale eksplozije, ljudi u panici: Ukrajina napala silovito!

Blic pre 19 minuta
Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Radio 021 pre 39 minuta
Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

RTS pre 14 minuta
Rusija lansirala zastrašujući "Cirkon" Objavljen snimak uništavanja mete u Barencovom moru (video)

Rusija lansirala zastrašujući "Cirkon" Objavljen snimak uništavanja mete u Barencovom moru (video)

Alo pre 14 minuta
Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Danas pre 2 sata
Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Alo pre 3 sata
VIDEO Napad dronom na drugu najveću rafineriju u Rusiji

VIDEO Napad dronom na drugu najveću rafineriju u Rusiji

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

BBC News pre 39 minuta
Ruski dron proveo 50 minuta u vazdušnom prostoru NATO-a: Rumunija nije reagovala

Ruski dron proveo 50 minuta u vazdušnom prostoru NATO-a: Rumunija nije reagovala

Nova pre 14 minuta
Njujork tajms: Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji

Njujork tajms: Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji

Sputnik pre 34 minuta
Ovo je propali projekat Boinga: X-32, avion koji je izgubio trku od Lokidovog X-35

Ovo je propali projekat Boinga: X-32, avion koji je izgubio trku od Lokidovog X-35

Aero.rs pre 19 minuta
Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Danas pre 34 minuta