"Admiral Golovko" pogodio „cirkonom“ metu hipersoničnim avionom /video/

Posada fregate „Admiral Golovko“, ruske Severne flote, uništio je hiperzvučnom raketom „cirkon“ uslovnog protivnika u Barencovom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dodaje se da su gađanja izvedena u okviru vežbi „Zapad-2025“. Prema podacima operativne kontrole, cilj je uništen direktnim pogotkom. U ministarstvu su takođe naglasili da je područje u kojem su izvođena gađanja privremeno zatvoreno za civilna plovila.