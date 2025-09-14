Naša sloga je najjače oružje: Predsednik Srpske liste pozvao na jedinstvo uoči izbora na KiM

Sputnik pre 2 sata
Naša sloga je najjače oružje: Predsednik Srpske liste pozvao na jedinstvo uoči izbora na KiM

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je cilj Aljbina Kurtija da napadom na ovu stranku „obezglavi Srbe“, ali i da posebno brine ćutanje predstavnika međunarodne zajednice koji izdaju, kako kaže, saopštenja bez sadržine, ali ističe da se slogom mnogo toga može promeniti nabolje, pozivajući svoje sunarodnike na jedinstvo.

„Naša sloga je najjače oružje, uvereni smi da ćemo odneti ubedljivu pobedu u svih deset većinski srpskih opština“, rekao je on u danas objavljenom intervjuu za „Politiku“, uoči lokalnih izbora u AP Kosovu i Metohiji. Na pitanje da li misli da Kurti može, ne birajući sredstva, Srpsku listu da izbaci iz izborne trke, Elek odgovara da je to, nažalost, realna opasnost koja se aktivira pred svake izbore, podsećajući da je Kurti i ranije pokušavao da,
