Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

Telegraf pre 57 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10.00 sati Drugu sednicu drugog redovnog zasedanja na kojoj će nastaviti u petak započetu raspravu o listi kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Izbor članova Saveta REM-a, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, uvršćen je u sredu po hitnom postupku na dnevni red sednice kao deveta tačka. Predstavnik predlagača, poslanica Nataša Jovanović izrazila je uverenje da će Srbija imati izuzetno kvalitetan Savet REM-a i da su na Odboru za kulturu i informisanje kandidati, iznoseći svoje biografije, uverili sve da su u pitanju kvalitetna rešenja. "Kada pogledate biografije svih ovih ljudi, bilo ih je 49-oro, a
Skupština SrbijeNataša JovanovićIzboriskupstinaREMsednica

