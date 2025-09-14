Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

Sputnik pre 9 minuta
Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

Na prostorijama Srpske napredne stranke u Glavnoj ulici u Kragujevcu, u ranim jutarnjim satima, razbijeno je staklo.

Na snimku sa sigurnosnih kamera, vidi se muškarac, koji nogom udara izlog. Kako RTS nezvanično saznaje, u blizini se nalazila policijska patrola, koja je odmah privela počinioca i njemu je određeno zadržavanje. Reagujući na napad na stranačke prostorije, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu saopštio je, da "ovakvi postupci nisu "poruke - to su kriminalni činovi". "Razbijeno staklo i polomljeni okviri nisu samo materijalna šteta: to je direktan udarac
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

RTS pre 29 minuta
Razbijen izlog prostorija SNS-a u Kragujevcu (VIDEO)

Razbijen izlog prostorija SNS-a u Kragujevcu (VIDEO)

InfoKG pre 1 sat
Razbijen izlog prostorija SNS u Kragujevcu, priveden muškarac pod dejstvom alkohola

Razbijen izlog prostorija SNS u Kragujevcu, priveden muškarac pod dejstvom alkohola

Serbian News Media pre 1 sat
SNS Kragujevac: Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje

SNS Kragujevac: Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje

RTK pre 2 sata
Kragujevac: Razbijen izlog prostorija SNS

Kragujevac: Razbijen izlog prostorija SNS

Pressek pre 1 sat
SNS Kragujevac: Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje (VIDE)

SNS Kragujevac: Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje (VIDE)

Glas Šumadije pre 2 sata
Kragujevac: Razbijen izlog SNS-a — „Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje“

Kragujevac: Razbijen izlog SNS-a — „Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje“

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSrpska napredna strankaSNSKragujevacdruštvo

Regioni, najnovije vesti »

Obeležena 81. godišnjica rasformiranja logora na Crvenom krstu i poslednjih streljanja

Obeležena 81. godišnjica rasformiranja logora na Crvenom krstu i poslednjih streljanja

Gradski portal 018 pre 24 minuta
Planirano isključenje struje u Ivanjici

Planirano isključenje struje u Ivanjici

InfoLIGA pre 19 minuta
Prava avantura počinje ovde – online svet pun iznenađenja!

Prava avantura počinje ovde – online svet pun iznenađenja!

InfoLIGA pre 14 minuta
Nedeljni horoskop od 15. do 21. septembra

Nedeljni horoskop od 15. do 21. septembra

Moj Novi Sad pre 14 minuta
Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

RTS pre 29 minuta