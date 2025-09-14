Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

RTS pre 57 minuta
Razbijeno staklo na prostorijama SNS-a u Kragujevcu, priveden počinilac

Na prostorijama Srpske napredne stranke u Glavnoj ulici u Kragujevcu, u ranim jutarnjim satima, razbijeno je staklo.

Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se muškarac kako nogom udara izlog. Kako RTS nezvanično saznaje, u blizini se nalazila policijska patrola koja je odmah privela počinioca i njemu je određeno zadržavanje. Reagujući na napad na stranačke prostorije, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu saopštio je da "ovakvi postupci nisu "poruke – to su kriminalni činovi". "Razbijeno staklo i polomljeni okviri nisu samo materijalna šteta: to je direktan udarac na
