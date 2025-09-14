Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Eurobasketa Turska - Nemačka

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Eurobasketa Turska - Nemačka

Košarkaške reprezentacije Turske i Nemačke igraće u velikom finalu Eurobasketa u četvrtak od 20 časova! Ovogodišnji turnir završava se u Rigi, gde je Srbija i počela svoj put, ali je mnogo ranije završila učešće, nasuprot očekivanjima i šansi za zlatnu medalju.

Podsetimo, Orlovi su poraženi od Finske u osmini finala, koja je posle išla sve do polufinala, a onda izgubila od Turske, koja je takođe bila kobna po izabranike Svetislava Pešića u grupnoj fazi. Stiče se utisak da su obe ekipe zasluženo došle do borbe za pehar, Nemačka je preokretom protiv Slovenije prvo došla do polufinala, a onda pobedila Fince i sačekala Tursku da "razbije" Janisa Adetokumba i Grčku za velko finale. Svi oni koji budu želeli da gledaju prenos
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Gde gledati finale Nemačka – Turska? Vreme je za najveći košarkaški spektakl

Gde gledati finale Nemačka – Turska? Vreme je za najveći košarkaški spektakl

Nova pre 13 minuta
Spušta se zavesa na Evrobasket – Turska i Nemačka u utakmici u kojoj smo hteli Srbiju da gledamo

Spušta se zavesa na Evrobasket – Turska i Nemačka u utakmici u kojoj smo hteli Srbiju da gledamo

RTS pre 1 sat
Spektakl u finalu Evrobasketa - nemačka i Turska za zlato: Evo gde možete pratiti meč za titulu evropskog šampiona

Spektakl u finalu Evrobasketa - nemačka i Turska za zlato: Evo gde možete pratiti meč za titulu evropskog šampiona

Kurir pre 2 sata
Kad i gde možete da gledate finale Evrobasketa i meč za treće mesto

Kad i gde možete da gledate finale Evrobasketa i meč za treće mesto

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaGrčkaEurobasketNemačkaFinskaTurskaUzivo

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Srbije saznali rivale u grupi na predstojećem EP: Očekuje nas klasik sa velikim rivalom!

Vaterpolisti Srbije saznali rivale u grupi na predstojećem EP: Očekuje nas klasik sa velikim rivalom!

Hot sport pre 28 minuta
Duško Todorović se vratio na pobednički kolosek: Srbin ugušio Medinu za novi trijumf u UFC!

Duško Todorović se vratio na pobednički kolosek: Srbin ugušio Medinu za novi trijumf u UFC!

Hot sport pre 3 minuta
Zvezda preokretom do petog trijumfa

Zvezda preokretom do petog trijumfa

Sportski žurnal pre 7 minuta
Dizelka u Beogradu na proslavi 62. rođendana Marakane (17.00, sastavi)

Dizelka u Beogradu na proslavi 62. rođendana Marakane (17.00, sastavi)

Sportski žurnal pre 43 minuta
Parni valjak u Subotici (19.30, sastavi)

Parni valjak u Subotici (19.30, sastavi)

Sportski žurnal pre 47 minuta