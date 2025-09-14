Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Eurobasketa Turska - Nemačka

Košarkaške reprezentacije Turske i Nemačke igraće u velikom finalu Eurobasketa u četvrtak od 20 časova! Ovogodišnji turnir završava se u Rigi, gde je Srbija i počela svoj put, ali je mnogo ranije završila učešće, nasuprot očekivanjima i šansi za zlatnu medalju.

Podsetimo, Orlovi su poraženi od Finske u osmini finala, koja je posle išla sve do polufinala, a onda izgubila od Turske, koja je takođe bila kobna po izabranike Svetislava Pešića u grupnoj fazi. Stiče se utisak da su obe ekipe zasluženo došle do borbe za pehar, Nemačka je preokretom protiv Slovenije prvo došla do polufinala, a onda pobedila Fince i sačekala Tursku da "razbije" Janisa Adetokumba i Grčku za velko finale. Svi oni koji budu želeli da gledaju prenos