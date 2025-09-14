Milojević pobedio 7:1, ali poručio: "Moj najlepši dan u Zvezdi je bio juče, kad je Velja igrao za Bornmut"

Fudbaleri Crvene zvezde su zabeležili ogromnu pobedu u okviru sedmog kola Superlige Srbije, gde su bili bolji od Železničara sa 7:1.

Crveno-beli su tako došli i do jedne od najdominantnijih pobeda u celoj sezoni, praktično, uništili su Dizelku na svom stadionu. Posle utakmice je zadovoljan bio i Vladan Milojević. - Nema, čestitao bih mojim momcima na zalsuženoj pobedi. Na Želrezničaru na otvorenoj igri, dosta dobrih stvari smo radili. Ovo je totalno jedna nova ekipa, trebaće nam vremena da se popakujemo, sve u svemu sam zadovoljan, ima dosta stvari koje treba ispraviti. Dosta novih igrača, prvi