Mirna noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala u dve saobraćajne nezgode sa dvoje lakše povređenih

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i uz dve manje saobraćajne nezgode sa dvoje lakše povređenih.

Kako je rečeno Tanjugu iz Hitne pomoći, dve osobe su povređene u odvojenim nezgodama, nakon čega je jedna prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dok je drugoj osobi pomoć ukazana na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 117 intervencija od čega je 31 bila na javnom mestu. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput astmatičara i hipertenzičara, kao i srčani i onkološki bolesnici. (Telegraf.rs/Tanjug)