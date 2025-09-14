Teška saobraćajna nezgoda kod Obrenovca: Reno izleteo sa puta i udario u drvo, ima teško povređenih

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Teška saobraćajna nezgoda kod Obrenovca: Reno izleteo sa puta i udario u drvo, ima teško povređenih

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu u naselju Urovci, kod Obrenovca, u kojoj je više osoba zadobilo povrede.

Nezgoda se dogodila kada je, prema prvim informacijama, vozač automobila marke Reno Megan izgubio kontrolu nad vozilom, izleteo sa kolovoza i udario u drvo. Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla povređene u Klinički centar gde im je ukazana lekarska pomoć, a kod T. M. (20) konstatovane su teške telesne povrede opasne po život. Takođe, teške telesne povrede zadobio je i L. M. (22), dok su lakše povrede zadobili vozač automobila T. D. (25) i L.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sleteo sa puta i udario u drvo: Stravična nesreća kod Obrenovca, dve osobe teško povređene

Sleteo sa puta i udario u drvo: Stravična nesreća kod Obrenovca, dve osobe teško povređene

Blic pre 6 minuta
Težak sudar motora i automobila na mišeluku Vozač teško povređen, prevezen u bolnicu

Težak sudar motora i automobila na mišeluku Vozač teško povređen, prevezen u bolnicu

Alo pre 11 minuta
Mladiću (20) se bore za život Stravična nesreća kod Obrenovca, troje povređeno

Mladiću (20) se bore za život Stravična nesreća kod Obrenovca, troje povređeno

Alo pre 21 minuta
Muškarac se napio na balkonu u Zagrebu, pao i poginuo

Muškarac se napio na balkonu u Zagrebu, pao i poginuo

N1 Info pre 1 sat
Pio na balkonu kuće, pa pao na beton! Bizarna tragedija u Dubravi: Muškarac na mestu ostao mrtav

Pio na balkonu kuće, pa pao na beton! Bizarna tragedija u Dubravi: Muškarac na mestu ostao mrtav

Blic pre 1 sat
Pijani muškarac poginuo na licu mesta! Napio se, pa pao sa terase visoke skoro tri metra! Tragedija u Zagrebu!

Pijani muškarac poginuo na licu mesta! Napio se, pa pao sa terase visoke skoro tri metra! Tragedija u Zagrebu!

Kurir pre 1 sat
Horor u Zagrebu: Muškarac se napio na balkonu, pa pao i poginuo

Horor u Zagrebu: Muškarac se napio na balkonu, pa pao i poginuo

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RenoRenault MeganeObrenovacRenaultPolicijaklinički centarhitna pomoc

Balkan, najnovije vesti »

Muškarac se napio na balkonu u Zagrebu, pao i poginuo

Muškarac se napio na balkonu u Zagrebu, pao i poginuo

N1 Info pre 0 minuta
Sleteo sa puta i udario u drvo: Stravična nesreća kod Obrenovca, dve osobe teško povređene

Sleteo sa puta i udario u drvo: Stravična nesreća kod Obrenovca, dve osobe teško povređene

Blic pre 6 minuta
Nastavak psihičke torture: Svešteniku SPC zabranjena poseta Radovanu Karadžiću

Nastavak psihičke torture: Svešteniku SPC zabranjena poseta Radovanu Karadžiću

Sputnik pre 30 minuta
Krvnički tukao suprugu produžnim kablom i davio je: Jezivo porodično nasilje u Podgorici

Krvnički tukao suprugu produžnim kablom i davio je: Jezivo porodično nasilje u Podgorici

Kurir pre 0 minuta
Težak sudar motora i automobila na mišeluku Vozač teško povređen, prevezen u bolnicu

Težak sudar motora i automobila na mišeluku Vozač teško povređen, prevezen u bolnicu

Alo pre 11 minuta