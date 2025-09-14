PMF: Policija je u Novom Sadu koristila nedozvoljeni gas

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva

Rezultati laboratorijskih analiza potvrdili su da je u Novom Sadu 5. septembra policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone) protiv građana, studenata i profesora, objavili su studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost, zbog čega je u skoro svim državama izbačen iz upotrebe. Visoka toksičnost