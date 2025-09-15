Opet se zatresla grčka! Zemljotres pogodio poznato ostrvo

Alo pre 35 minuta
Opet se zatresla grčka! Zemljotres pogodio poznato ostrvo

Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u arhipelagu Dodekanez, u primorskoj oblasti ostrva Amorgos, na dubini od 11 kilometara. Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija. (Tanjug) BONUS VIDEO
