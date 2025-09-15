Opet se zatresla grčka! Zemljotres pogodio poznato ostrvo

Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u arhipelagu Dodekanez, u primorskoj oblasti ostrva Amorgos, na dubini od 11 kilometara. Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija. (Tanjug)