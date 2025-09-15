Ardievas, Rigo: Sat protiv kašnjenja, obrtanje praseta i muzika

BBC News pre 56 minuta

BBC/Grujica Andrić

„Moguće da su vam koferi ostali u Beču", poručuje nam radnica na riškom aerodromu iza šaltera za izgubljene stvari.

U Beču smo presedali, jer iz Beograda nema direktne avio-linije do Rige.

Bio je to naš prvi susret sa glavnim gradom Letonije.

Uveče stiže još jedan avion iz glavnog grada Austrije, možda stignu sa njim.

Ostavili smo podatke, nadajući se da ćemo kroz nekoliko sati, u najgorem slučaju dan kasnije, dobiti stvari nazad.

Stigle su tek trećeg dana našeg boravka, ali to nije uticalo na naše dobro raspoloženje, pa smo sve okrenuli na šalu, što bi stara izreka rekla - udri brigu na veselje.

Grujica Andrić, BBC novinar

Valjda je uvek najlepše kada ne očekuješ previše, prošlo mi je kroz glavu posle nekoliko sati u Rigi.

Za čas me je očarala čistoćom, uređenim parkovima i arhitekturom, začinjenom različitim stilovima zbog kojih čas pomislite da ste u centralnoj Evropi, čas na njenom severu, a čas u Vojvodini.

„Prelepa je, ista kao naš Novi Sad“, rekli su mi srpski navijači iz tog grada još prvog dana.

„Pa, ravna je, život deluje sporo... Možda i podseća“, pomislio sam tada.

Dok smo po toplom septembarskom danu šetali pored Daugave i gledali u Železnički most preko nje, nazvali smo ga Žeželjevim, svesno i podvesno poredeći dva grada udaljena gotovo 2.000 kilometara.

Primeri secesije podsetili su me na Suboticu, još jedan vojvođanski grad, o čemu je kolega Nemanja Mitrović detaljnije pisao ranije, pa sam na to bio spreman.

Zamišljao sam i drvene fasade, koje sam vezivao za Baltik i severozapadne oblasti Rusije, gledajući brojne dokumentarce o prirodi snimljene u ovim krajevima.

I našao sam ih, odmah ispred smeštaja: bilo ih je belih, sivih, žutih, bordo i plavih, a zajedničko im je da su gotovo sve besprekorno očuvane, iako su neke stare i više vekova.

BBC/Dejana Vukadinović Plaža Saulkrastija, ribarskog mestašceta istočno od Rige

Sećaću se i plaža Saulkrastija, ribarskog mestašceta istočno od Rige, ribolovačkih kućica i desetina čamaca prevrnutih na obali, ulica 'pod konac', nepolomljenih klupa, urednih travnjaka i besprekornih trotoara, iako smo 40 kilometara daleko od prestonice.

„Aha, može i ovako“, pomislih.

Pamtiću i trenutak kad sam prvi put dodirnuo vodu Baltičkog mora.

Nit je slatka, nit je slana, al' je hladna, što grupici Engleza nije smetalo da se u njoj okupaju.

Neću zaboraviti ni da smo do tamo stigli vozom koji izgleda kao da je iz 2055.

Gledajući kroz njegove prozore, bio sam hipnotisan nepreglednim četinarskima šumama, koje su mi ranije, bez mnogo znanja o baltičkim zemljama, bile prva asocijacija na ovaj deo Evrope.

A zauvek će mi ostati urezan i Evrobasket, dobroćudni i veseli navijači Finske, fanatični Turci i Grci, uzdržani Nemci, kao i dvadesetak pesama koje su se besomučno ponavljale sa bine Fan zone pokraj Šaomi arene.

BBC/Grujica Andrić

Finale je bilo za anale, zlatne konfete koje padaju po crnim dresovima nemačkih reprezentativaca, suze finskih košarkaša, heroja Evropskog prvenstva koji na kraju nisu mogli do medalje.

Trudiću se da zaboravim izdanje Srbije.

Znam da neću uspeti.

Prase se okreće

Dejana Vukadinović, BBC novinarka

Evrobasket je ulazio u završnicu, ali i dalje nisam imala utisak da je u toku prvenstvo u košarci.

Nisam ni poslednje nedelje avgusta kada sam prvi put boravila u letonskoj prestonici.

Taj osećaj mi se javljao oko Arene, gde je i bilo navijača, bar uoči utakmice.

Na pomen da smo iz Srbije najviše bi se oduševljali Grci i Turci.

Grci bi nas grlili, dobacujući da smo im braća.

U samom gradu i dalje se odvijao paralelni svet.

I taman kad sam pomislila da sam obišla svaki kutak starog dela nabasam na skrivenu uličicu.

A tamo slavlje.

BBC/Dejana Vukadinović Prase se okreće u centru Rige

Sa obe strane ulice načičkani su manji stolovi.

Lokalni bend zabavlja okupljene koji uživaju u pečenom krompiru i piletini, okrepljujući se uglavnom svetlim, točenim pivo.

Pred jednim kafićem obrtalo se i malo prase.

„Kakvo balkaniranje", komentariše Gruja.

„Šta se slavi?", pitam goste za najbližim stolom.

„Mislim da nema konkretnog povoda, mi smo čuli muziku i prišli", odgovara smeđokosa devojka.

„Možda samo lepo vreme i život", dodaje nasmejano.

Osmehujem se i ja, jer uglavnom nazdravljam životu.

Muzika me dočekuje i na trgu kod Gradske kuće, ali ovog puta klasična.

BBC/Dejana Vukadinović

Prethodno sam u podzemnom prolazu naletela na momka koji svira gitaru.

Vraćala sam se iz najmanjeg grada u Letoniji po broju stanovnika.

Opčinili su me tamošnji pejzaži, toplina kojom su me ljudi sačekali, a oduševio me je i stariji vozač koji mi je pomoću gugl translejta poželeo ugodnu vožnju, ne skidajući osmeh, kao i čista, udobna sedišta.

Ali će u albumu uspomena ipak posebno mesto da zauzme gledanje utakmica.

Taj neobjašnjiv osećaj koji me je svaki put obuzimao i nije prestajao do kraja.

Karta sa prve utakmice koju sam stiskala po izlasku, kez na licu i finale, čak i ako nije igrala Srbija.

Ima nešto u toj košarci.

BBC/Dejana Vukadinović Jedan od parkova u Rigi gde je i zgrada opere

Ulica slobode, jedna od centralnih u Rigi, noć uoči finala, Evrobasketa, 13. septembra, konačno je vrvila od ljudi.

Nebrojano puta smo prošli njom.

Na njenom početku stoji sat star više od veka, koji danas služi kao reklama za poznatu letonsku fabriku čokolade, a prvobitno je postavljen kako Rižani ne bi kasnili na posao.

Dok smo na dan finala poslednji put šetali istorijskim centrom Rige, njegove kazaljke opominju i nas da je vreme da polako krenemo ka areni.

Grad je živnuo i na svakom koraku čuli su se različiti jezici, a među njima prepoznavali smo i srpski.

Naše smo sretali i prethodnih dana gotovo na svakom koraku.

Mnogi su kupovali karte i po nekoliko meseci pre početka Evrobasketa, uvereni da će košarkaši Srbije ući u finale.

Znamo kraj te priče.

BBC/Grujica Andrić Sat na početku Ulice slobode star više od veka, danas služi kao reklama za poznatu letonsku fabriku čokolade, a prvobitno je postavljen kako Rižani ne bi kasnili na posao.

Nemci su poneli zlato, Turci srebrnu medalju, bronzu su spakovali Grci, a mi nosimo pregršt anegdota i priča za pamćenje.

Osoblje u Šaomi areni nam 1.000 put očitava akreditacije.

Istovremeno smo srećni i tužni što je poslednji. Valjda.

Naša sedmodnevna avantura se završila.

Ardievas, Rigo, ardievu Latvija (Zbogom Rigo, zbogom Letonijo) - do nekog novog susreta.

