Poljoprivrednici ispred Banovine: Ne možemo da živimo od svog rada, ovo je zulum

Ispred kompleksa Banovine (zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine) u Novom Sadu u toku je protest upozorenja poljoprivrednika.

Protest je počeo u podne, a najavljeno je da će poljoprivrednici i traktori biti u Novom Sadu do 20 časova.

O daljim koracima odlučivaće narednih dana i zavisiće od odgovora države na njihove zahteve.

Poljoprivrednici su podsetili da je danas prošlo godinu dana od kada su na istom mestu simbolično sahranili poljoprivredu.

Od tada se, kažu, ništa nije promenilo, osim resornog ministra.

"Nisu nam ispunili nijedan zahtevi, te smo ponovo na ulici", naveli su poljoprivrednici tokom obraćanja okupljenima.

Kako kažu, "došli smo do toga da se na ulici brane neke osnovne stvari koje bi trebalo da su normalne u nekom društvu i oni koji bi trebalo da hrane narod, danas se nalaze u najlošijem položaju".

"Ako je za televizijska prava za jednu ligu otišlo 600 miliona evra, nadamo se da deo može da ode i poljoprivrednicima", istaknuto je, između ostalog, na današnjem protestu.

"Protest na ulicama je jedino rešenje koje imamo, jer neće nikako da nam pomognu. Videćemo šta će biti za 10 dana i da li će rešiti, pretpostavljam da ne – tako da se vidimo na ulicama za 10 dana", izjavio je Slavko Dunđerski iz Udruženja poljoprivrednika Srbobran.

Dejan Ivanišević iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije upozorio je da su iza zemljoradnika četiri teške godine.

"Sistemska rešenja su protiv poljoprivrednika i nama ne ostaje ništa drugo nego da se borimo na ulicama. Moram demantovati ministra, rod je u značajno lošijem stanju nego što kaže, točimo najskuplju naftu u Evropi, ne možemo da izvozimo svoje proizvode kako želimo. Prepušteni smo sami sebi", istakao je Ivanišević.

Dejan Rakić, iz udruženja poljoprivrednika Aradac naveo je da poljoprivrednici ne traže milostinju, nego da se sistem uredi.

"Da konkursi budu transparentni i da država pomaže poljoprivrednicima kao sve normalne države. Sve može da se reguliše, a ne kako nama ministar kaže. Ako ima za stadione, za Ćacilend, za EXPO, pa pomozite i nama. Ne tražimo mi milostinju nego da se sistem uredi", rekao je Rakić.

"Mi zadnjih godina prolazimo kroz pakao. Mučimo se, radimo, pošteno odrađujemo svoj posao, a ne možemo da živimo od svog rada. To nema nigde na svetu. Mi nemamo više izbora, ne možemo da živimo od našeg rada, ovo je zulum na nas i moramo da se borimo za naš život. Mi smo jednostavno socijalni slučajevi", poručio je Mile Vukoman iz Inicijative Čenej.

Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije poručio je da sada sledi skidanje letine, a da nakon toga sledi oranje.

"Pre desetak meseci je krenulo duboko oranje sistema. Kada se dobro zaore i doda malo đubreta, nići će nova mlada, zdrava biljka koja mora izneti lustraciju i zakon o poreklu imovine. Šta će biti sa našim zahtevima, videćemo, ali mi moramo nastaviti našu borbu za menjanje sistema", poručio je Slankamenac.

Protest protiče mirno, ali veoma bučno. Poljoprivrednici puštaju muziku i prave buku pištaljkama, vuvuzelama, sirenama traktora i povremenim "paljenjem mašina".

Njima su podršku dali i studenti, pa je na traktore okačen veliki transparent koji je viđen i na jučerašnjem protestu, sa porukom "Studenti imaju jedan hitan zahtev – raspiši izbore!".

Poljoprivrednici su najavili da će protest trajati do kraja dana, kao i da će pratiti šta će se dešavati narednih deset dana, nakon čega će se znati njihovi naredni koraci.

Poljoprivrednici šest udruženja protestuju jer im država nije ispunila zahteve u vezi sa gorivom, kreditima, berzom i dugovima PIO fondu.

Oni su neispunjenim zahtevima iz ranijih dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede dodali i zahtev o pomoći od 300 evra po hektaru za registrovane ratarske i voćarske zasade u sistemu e-agrara.

Državi su dali rok od deset dana da ispuni njihove zahteve.

Naveli su da je stanje u poljoprivredi neizdrživo i da je suša uništila od 50 do 100 odsto roda kukuruza i soje, kao i drugih useva i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede "ćuti".

Kod zgrade Pokrajinske vlade je policija, a ispred zdanja su postavljene metalne ograde.

(Beta, 15.09.2025)