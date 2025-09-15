Banke obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, a kako je ranije objavila Narodna banka Srbije ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama.

Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u toj banci bez ograničenja iznosa, posebne gotovinske kredite do milion dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, kao i stambene kredite namenjene kupovini prvog stana. Nominalne kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite, kao i na kredite za