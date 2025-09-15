Održan sastanak delegacija SAD i Kine u Madridu o ekonomskim pitanjima: Razgovarali o carinama i prodaji TikToka

Američka i kineska delegacija održale su danas prvi sastanak u Madridu, na kojem su razgovarali o carinama, prodaji TikToka u SAD i ekonomiji, a planiraju da sutra nastave razgovore, rekao je neimenovani zvaničnik američke vlade za Rojters.

Ministar finansija SAD Skot Besent i potpredsednik kineske vlade He Lifeng, koji predvode delegacije, napustili mesto održavanja sastanka nakon što su završili razgovore, rekao je zvaničnik. Dodao je da se deo pregovaračkih timova zadržao radi daljih tehničkih razgovora. Ovo je četvrti put u poslednja četiri meseca da se Besent i trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir sastaju sa He Lifengom u evropskim gradovima, a najnoviji sastanak ima za cilj da spreči dalje