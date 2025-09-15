Počelo je, Kina i Amerika sele za pregovarački sto! Hoće li dve velesile uspeti da dođu do ključnog dogovora?! Evo o čemu razgovaraju Peking i Vašington

Ministar finansija SAD Skot Besent treba da se sastane sa visokim kineskim zvaničnicima, uključujući vicepremijera He Lifenga, kako bi razgovarali o ekonomskim i trgovinskim pitanjima, kao i o aplikaciji TikTok, potvrdile su obe strane. "Kineska i američka delegacija sastale su se danas radi razgovora o ekonomskim i trgovinskim pitanjima", javila je kineska agencija Sinhua iz Madrida. Kineska delegacija je u Madridu do srede, rekli su kineski zvaničnici.