Protestna šetnja u Novom Sadu: Studenti traže izbore (foto/video)

Blic pre 4 sati
Protestna šetnja u Novom Sadu: Studenti traže izbore (foto/video)

Pod parolom "Studenti imaju jedan hitan zahtev - Raspiši izbore", u Novom Sadu je održana protestna šetnja sa Trga Slobode u centru grada do Kampusa Novosadskog univerziteta.

Ovaj skup organizovali su studenti i Zborovi građana kako bi izrazili protest zbog policijske brutalnosti koja se, prema njihovim rečima, sprovodila na protestu 5. septembra ispred Filozofskog fakulteta. Raskrsnica kod Srpskog narodnog pozorišta bila je blokirana, a saobraćaj je obezbeđivala saobraćajna policija i redari. Okupljeni građani i studneti u kampusu, sa 16 minuta tišine, odali su poštu stradalima u padu nadstrešnice u tom gradu. Ministarstvo unutrašnjih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadMUPIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 34 minuta
Ubistvo u Nišu kod naselja Beverli Hils, napadač se predao

Ubistvo u Nišu kod naselja Beverli Hils, napadač se predao

Danas pre 34 minuta
Nevreme pogodilo Beograd, pljuskovi i olujni vetar i u drugim delovima Srbije (VIDEO)

Nevreme pogodilo Beograd, pljuskovi i olujni vetar i u drugim delovima Srbije (VIDEO)

Danas pre 34 minuta
Danas saznaje: Direktor policije Dragan Vasiljević tajno boravi u Rigi

Danas saznaje: Direktor policije Dragan Vasiljević tajno boravi u Rigi

Danas pre 34 minuta
Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 34 minuta