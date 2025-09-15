Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Blic pre 4 sati
Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Tokom današnjeg protesta pristalica OVK u Hagu, nekoliko lica postavila su zastavu OVK na ulazna vrata Ambasade Srbije u tom gradu i uputili uvrede zaposlenima na nacionalnoj osnovi.

Kako su za Kosovo onlajn ispričali iz Ambasade, incident se desio oko 16 časova kada se automobil parkirao ispred zgrade, iz koga su izašla nepoznata lica, postavila zastavu OVK, a zatim i otišla. O incidentu su predstavnici ambasade obavestili diplomatsku policiju, koja je uzela izjave od zaposlenih, kao i broj tablica automobila, a kako su istakli, pokrenuće istragu i pojačaće prisustvo policije u blizini zgrade Ambasade Srbije. Iz ambasade navode da je danas na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHagOVK

Politika, najnovije vesti »

Vučić stigao u Osaku u višednevnu posetu Japanu

Vučić stigao u Osaku u višednevnu posetu Japanu

Danas pre 3 sata
Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Danas pre 4 sati
Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Provokacije ispred ambasade Srbije u Hagu: Zastavu OVK postavili ispred vrata i vređali osoblje

Blic pre 4 sati
Đilas tvrdi da se učesnicima protesta protiv blokada plaća 50 evra za dolazak

Đilas tvrdi da se učesnicima protesta protiv blokada plaća 50 evra za dolazak

Radio sto plus pre 1 dan
Prognoze: CDU ostaje najjača u Severnoj Rajni Vestfaliji

Prognoze: CDU ostaje najjača u Severnoj Rajni Vestfaliji

Dojče vele pre 1 dan