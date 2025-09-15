Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Tokom današnjeg protesta pristalica Oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, nekoliko osoba postavilo je zastavu OVK na ulazna vrata Ambasade Srbije u tom gradu i uputilo uvrede zaposlenima na nacionalnoj osnovi.

Kako su za Kosovo onlajn ispričali iz Ambasade, incident se desio oko 16 časova, kada se ispred zgrade parkirao automobil iz koga su izašla nepoznata lica, postavila zastavu OVK, a zatim otišla. O incidentu su predstavnici ambasade obavestili diplomatsku policiju, koja je uzela izjave od zaposlenih, kao i broj tablica automobila, a kako su istakli, pokrenuće istragu i pojačaće prisustvo u blizini zgrade Ambasade. Iz ambasade navode da je danas na ulicama Haga bilo