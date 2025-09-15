28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Studio Sony Pictures je objavio prvi zvanični trejler za film „28 godina kasnije: Hram kostiju“, nastavak post-apokaliptične horor sage koju potpisuju Naja DaKosta i scenarista Aleks Garland.

Nakon globalnog uspeha prethodnog filma, ovaj nastavak obećava još mračniji i napetiji zaplet. Film u distribuciji kompanije Jučer d.o.o. i u bioskope širom Srbije i regiona stiže 15. januara 2026. godine. U novom ostvarenju, Spajk (Alfi Vilijams) ulazi u svet Sir Džimija Kristala (Džek O’Konel) i njegove bande u Engleskoj pogođenoj Rage virusom. Dr. Ian Kelson (Ralf Fajns) otkriva opasnu tajnu koja može promeniti svet, dok se susreće sa novim, zastrašujućim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SonyBioskopSpajk Li

Kultura, najnovije vesti »

Dvadeset peta sezona kluba BitefArtCafe: Muzika uživo koja traje četvrt veka

Dvadeset peta sezona kluba BitefArtCafe: Muzika uživo koja traje četvrt veka

Danas pre 35 minuta
Uništi grad i beži

Uništi grad i beži

Radar pre 1 sat
Izbacili ga iz serije zbog skandala: Spavao sa više od 3.000 žena, dobio hiv, pa krio od prostitutki da je bolestan!

Izbacili ga iz serije zbog skandala: Spavao sa više od 3.000 žena, dobio hiv, pa krio od prostitutki da je bolestan!

Kurir pre 50 minuta
Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Blic pre 2 sata
28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Danas pre 3 sata