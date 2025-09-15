28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Studio Sony Pictures je objavio prvi zvanični trejler za film „28 godina kasnije: Hram kostiju“, nastavak post-apokaliptične horor sage koju potpisuju Naja DaKosta i scenarista Aleks Garland.

Nakon globalnog uspeha prethodnog filma, ovaj nastavak obećava još mračniji i napetiji zaplet. Film u distribuciji kompanije Jučer d.o.o. i u bioskope širom Srbije i regiona stiže 15. januara 2026. godine. U novom ostvarenju, Spajk (Alfi Vilijams) ulazi u svet Sir Džimija Kristala (Džek O’Konel) i njegove bande u Engleskoj pogođenoj Rage virusom. Dr. Ian Kelson (Ralf Fajns) otkriva opasnu tajnu koja može promeniti svet, dok se susreće sa novim, zastrašujućim